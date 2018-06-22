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حوادث

غدًا.. نظر محاكمة أميني شرطة لتهريبهما مسجونين بالإسماعيلية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:15 م
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
قسم الحوادث
تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار علي عرفان، غدًا السبت، محاكمة أميني شرطة لاتهامهما بالرشوة، لتهريب مسجونين "اثنين" من سجن "المستقبل" بطريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي.

وقاما المتهمان في عام 2014 بتهريب مسجونين خطيرين، أحدهما مدان بتهمة القتل العمد وفي انتظار عقوبة الإعدام، إلى جانب إدانته في عدد من القضايا الجنائية الأخرى، والمتهم الثاني محكوم عليه بالسجن المؤبد، إضافة إلى عقوبات جنائية في قضايا أخرى، وذلك من داخل "سجن المستقبل "مستخدمين سيارة "خاصة" بأوراق مزورة، وقاما بتهريب المسجونين إلى خارج السجن.

وتمكنت مباحث الإسماعيلية من إلقاء القبض على أميني الشرطة، والمتهمين "الاثنين" الهاربين، وعرضهم على النيابة العامة التي أحالتهم إلى محكمة الجنايات، ومحاكمتهم بتهمتي الرشوة والهروب من العدالة.

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