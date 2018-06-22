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طقس الغد حار والقاهرة 37 درجة مئوية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:09 م
صدى البلد
أسامة علي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيفًا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

وسط الدلتا 25 36

الإسكندرية 23 30

بلطيم 22 30

مطروح 23 30

السلوم 22 30

سيوة 26 39

بورسعيد 24 31

دمياط 25 30

العريش 21 31

رفح 21 30

الإسماعيلية 23 36

السويس 24 36

رأس سدر 26 35

نخل 17 35

نويبع 27 37

طابا 25 36

كاترين 20 31

الطور 26 35

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 29 38

مرسى علم 28 37

الفيوم 25 38

بنى سويف 25 38

المنيا 23 38

أسيوط 26 40

سوهاج 28 41

قنا 28 43

الأقصر 28 44

أسوان 29 45

أبوسمبل 29 44

الوادي الجديد 29 44

شلاتين 31 39

أبو رماد 30 38

راس حدربة 31 37

حلايب 33 36

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