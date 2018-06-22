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برلمان

برلماني: الحبس لأي موظف يماطل في إصدار تراخيص البناء

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:21 م
النائب عمرو أبو اليزيد
النائب عمرو أبو اليزيد
عبدالله خالد
قال النائب عمرو أبو اليزيد عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن الشخص الذي يقوم بإجراءات الترخيص للبناء يمثل فريسة للفساد المتغلغل في المحليات، وهو من أهم أهداف قانون البناء الموحد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قانون رادع لفساد الموظفين في المحليات ولا يوجد قانون رادع لمن يقوم بالبناء المخالف الذي يضر بالبنية التحتية.

وأضاف "أبو اليزيد" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القانون وضع عقوبات مشددة على من يقوم بالبناء المخالف أو البناء على أراضي الدولة بالحبس ومصادرة المبني، كما أنه ضمن حماية من يقوم بالبناء بالطرق المشروعة، وذلك بأن يتم استخراج التراخيص من الشباك الواحد في مدة لا تزيد عن 30 يوما، من مكاتب استشارية تابعة لكليات الهندسة ووزارة الإسكان.

وأشار إلى أن القانون سوف يتم مناقشته بعد الانتهاء من قانون التصالح مع الأبنية المخالفة مع بداية دور الانعقاد الجديد، مشيرًا إلى أن الأموال التي سوف تحصل من البناء المخالف يجب أن يتم صرفها على المرافق وتجديد البنية التحتية وتغييرها.

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