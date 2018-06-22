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فن

أبلة طمطم يحتفظ بالمركز الرابع ويحقق 356 ألف جنيه إيرادات

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:14 م
صدى البلد
سعيد فراج
احتفظ الفيلم الكوميدي "أبلة طمطم" للفنانة ياسمين عبد العزيز، بالمركز الرابع في سباق إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك، بعد أن حقق إيراده اليومي أمس الخميس 356 ألف جنيه، بعد أفلام "حرب كرموز" المتصدر، و"ليلة هنا وسرور" الثاني، و"قلب أمه" ثالث القائمة.

وتدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجأون أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من "الأبلة طم طم" التي تُجسد شخصيتها "ياسمين عبدالعزيز".

فيلم "الأبلة طم طم" يشارك في بطولته بجانب الفنانة ياسمين عبد العزيز، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، أيمن وتار، شادي ألفونس، خالد منصور، سامي مغاوري، مصطفى أبو سريع، تأليف أيمن وتار، إخراج على إدريس.

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