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أخبار العالم

إصابة 7 فلسطينيين بالأعيرة المطاطية بينهم صحفي في كفر قدوم

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:09 م
صدى البلد
أ ش أ
أصيب سبعة فلسطينيين بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، بينهم المصور الصحفي ناصر شتية، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان (قرب نابلس)، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما، والمنددة بما يسمى صفقة القرن.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت القرية قبل انطلاق المسيرة واعتلت أسطح منازل المواطنين، وأطلقت وابلا كثيفا من الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ما أدى لإصابة سبعة مواطنين جرى علاجهم ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف شتيوي أن المسيرة حملت شعار دعم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مطالبا كافة القوى والفصائل بتوحيد جهودها وتوجيه كل أشكال الحراك الشعبي نحو مقاومة الاحتلال، لإفشال ما يحاك من مؤامرات تهدف للنيل من وحدة شعبنا خدمة لأهداف خارجة عن الصف الوطني.

وأشار شتيوي إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا منزله في محاولة فاشلة لاعتلاء سطحه لاستخدامه من أجل إطلاق الرصاص صوب الشبان، الأمر الذي تسبب بحالة من الرعب والخوف بين أطفاله.

يذكر أن المسيرة انطلقت بمشاركة المئات من أبناء القرية الذين حملوا تابوتا وهميا يحمل شعار "صفقة القرن" وأحرقوه، في إطار التأكيد على رفض الشعب الفلسطيني لهذه الصفقة المشبوهة التي تهدف لتصفية مشروعنا الوطني.

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