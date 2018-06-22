عادل عطية: المنظومة الكروية تحتاج لإعادة انضباط

قال الناقد الرياضي عادل عطية، إن المنظومة الكروية فى مصر ضعيفة وتحتاج لإعادة انضباط، موضحا أن تلك المنظومة تعمل على المصالح الشخصية ولا توجد رؤية لإدارتها.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "آخر الأسبوع" والمذاع عبر فضائية "المحور"، تقديم الإعلامية دينا يحيي أن النتيجة التى ظهرت فى لقاء اراجواى وروسيا تؤكد ضعف منظومة الكرة فى مصر.



وأشار إلى أن استعداد مصر لكأس العالم كانت ضعيفة جدًا بخلاف اللقائين الاخيرين، فقط، وان اختيارات كوبر للاعبين كانت عليها علامات استفهام كبيرة من الجميع.



وأوضح أن المنتخب المصرى لم يقدم الكرة الحديثة فى المباريات الأخيرة ولكن يلعب بنمط تقليدي، موضحا أن طريقة هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر لا تأتى بنتيجة ولا أداء.

