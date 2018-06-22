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الخياط: مسح فيروس سي لم يحدث في أي مكان بالعالم

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:18 م
هشام الخياط
هشام الخياط
هانى حسين
قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، إن المسح الشامل للكشف عن فيروس سي متواجد في محافظات المنيا وبني سويف وقنا حتى الآن.

لافتا إلى أن إنجاز علاج فيروس سي، والمسح الشامل الذي طلبه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرى الصعيد وكافة المحافظات يحسب للحكومة والإدارة السياسية.

وأضاف " الخياط " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المسح الشامل للكشف عن فيروس سي لم يحدث في أي مكان في العالم.

ومن جانبه قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، إن المسح الشامل عن فيروس سي بحاجة إلى بنية أساسية ومراكز علاج مجهزة بها أطباء أكفاء.

موضحا أن مصر بها حوالي 6 ملايين مواطن لديهم فيروس سي ومازال هناك 4.5 مليون مواطن لديهم فيروس سي وليس لديهم دراية بالمرض.

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