اكتشف أسرار أختيار الملوخية الطازجة مع نجلاء الشرشابي

قاعدة كل الأمهات الشهيرة "لا تترك البائع يختار لك الخضروات"، لذلك نزلت نجلاء الشرشابي لتريكي بشكل عملي كيفية اختيار ملوخية طازجة، وليست فقط وصفة تحضيرها في المطبخ.



علامات الملوخية الطازجة:

- ورق أخضر مفرود.

- خالية من الثقوب والفتحات في الورق الأخضر.

- جذور وردية صابحة.

- الحزمة ملفوفة برفق ولا تخنق على العيدان وتذبلها.

- لونها أخضر وليس فيه شوائب بنية ذابلة.



أما عن طريقة تحضير الملوخية الصحيحة فلها خدعها الخاصة:

المكونات:

- ملوخية

- سمنة

- كزبرة جافة

- ثوم مفروم

- مرقة دجاج – شوربة

- ملح وفلفل



خطوات الملوخية المهمة:

- تطحن الملوخية في محضر الطعام "الكبة" توفيرًا للوقت، ولكن تجنبي الخلاط لكي لا تتحول لعصير وتنتج الرغاوي.

- تضاف ملعقة من الماء في حالة شعرت بحاجتها لذلك.

- لطعم مسكر يمكن إضافة مكعب المرق إلى الشوربة العادية.

- لا تترك الملوخية لتغلي، وتضاف لها الطشة بمجرد بدئها في الغليان.

- لا تغطي الحلة أبدًا.