ليلي عز العرب تتحدث عن تجربتها بمسلسل ليالي أوجيني.. فيديو

أكدت الفنانة ليلى عز العرب، أنها تحب العمل مع مخرج "ليالي أوجيني" هاني خليفة، مرددة: " العمل معه متعب لكنه بيفرق وصح أوي، وطلب مني إني أصدق إني ماجدة، وأتصرف نفس تصرفاتها وأعيش الشخصية".



وحول زمن الأربعينيات الذي تدور فيه أحداث المسلسل "ليالي أوجيني"، ليلى عز العرب التي حلت ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم"، المذاع على شاشة "سي بي سي cbc"، قالت إنه الزمن الجميل الذي كانت تتمنى أن تعيش فيه؛ لأن مصر كانت منفتحة وتعيش ثقافات مختلفة، مرددة: "عزيز وماجدة هم يهود، وصوفيا طليانية، والخواجة أرتين أرمانلي، مجتمع بنصهر فيه الكل".



وعن أحب المشاهد إليها في "ليالي أوجيني"، كشفت أنه المشهد الذي جمعها مع صوفيا "إنجي المقدم"، حينما جرى بينهما عتاب بسبب ابنها عزيز "مراد مكرم".



