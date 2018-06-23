4 تعادلات و22 فوزا حصيلة 9 أيام في مونديال روسيا

انتهى اليوم التاسع من منافسات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا 2018، وانتهت معه 26 مباراة مثيرة ضمن مواجهات البطولة منذ انطلاقها .



ويعتبر كأس العالم في نسخته الـ 21 هو الأكثر إثارة ومتعة، حيث قدمت جميع المنتخبات المشاركة عروض مبهرة ولذلك لم تنتهي أي مباراة بالتعادل السلبي حتى الآن .



ويعرض لكم موقع صدى البلد الإخباري نتائج الـ 26 مباراة التي أقيمت حتى الآن في الأيام الـ9 الأولى في المونديال :



روسيا - السعودية : 5-0

مصر - أوروجواي : 0-1

المغرب - ايران : 0-1

البرتغال - اسبانيا : 3-3

فرنسا - استراليا : 2-1

الأرجنتين - أيسلندا : 1-1

بيرو - الدنمارك : 0-1

كرواتيا - نيجيريا : 2-0

كوستاريكا - صربيا : 0-1

ألمانيا - المكسيك : 0-1

البرازيل - سويسرا : 1-1

السويد - كوريا الجنوبية : 1-0

بلجيكا - بنما : 3-0

تونس - انجلترا : 1-2

كولومبيا - اليابان : 1-2

بولندا - السنغال : 1-2

روسيا - مصر : 3-1

البرتغال - المغرب : 1-0

أوروجواي - السعودية : 1-0

إيران - اسبانيا : 0-1

الدنمارك - استراليا : 1-1

فرنسا - بيرو : 1-0

الأرجنتين - كرواتيا : 0-3

البرازيل - كوستاريكا : 2-0

نيجيريا - أيسلندا : 2-0

صربيا - سويسرا : 1-2