4 تعادلات و22 فوزا حصيلة 9 أيام في مونديال روسيا
السبت 23/يونيو/2018 - 12:59 ص
مونديال روسيا 2018
انتهى اليوم التاسع من منافسات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا 2018، وانتهت معه 26 مباراة مثيرة ضمن مواجهات البطولة منذ انطلاقها .
ويعتبر كأس العالم في نسخته الـ 21 هو الأكثر إثارة ومتعة، حيث قدمت جميع المنتخبات المشاركة عروض مبهرة ولذلك لم تنتهي أي مباراة بالتعادل السلبي حتى الآن .
ويعرض لكم موقع صدى البلد الإخباري نتائج الـ 26 مباراة التي أقيمت حتى الآن في الأيام الـ9 الأولى في المونديال :
روسيا - السعودية : 5-0
مصر - أوروجواي : 0-1
المغرب - ايران : 0-1
البرتغال - اسبانيا : 3-3
فرنسا - استراليا : 2-1
الأرجنتين - أيسلندا : 1-1
بيرو - الدنمارك : 0-1
كرواتيا - نيجيريا : 2-0
كوستاريكا - صربيا : 0-1
ألمانيا - المكسيك : 0-1
البرازيل - سويسرا : 1-1
السويد - كوريا الجنوبية : 1-0
بلجيكا - بنما : 3-0
تونس - انجلترا : 1-2
كولومبيا - اليابان : 1-2
بولندا - السنغال : 1-2
روسيا - مصر : 3-1
البرتغال - المغرب : 1-0
أوروجواي - السعودية : 1-0
إيران - اسبانيا : 0-1
الدنمارك - استراليا : 1-1
فرنسا - بيرو : 1-0
الأرجنتين - كرواتيا : 0-3
البرازيل - كوستاريكا : 2-0
نيجيريا - أيسلندا : 2-0
صربيا - سويسرا : 1-2