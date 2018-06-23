تعرفي على طريقة تحضير كيك القهوة

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير كيكة القهوة بمذاق لا يقاوم :



المقادير :

كوب زبدة درجة حرارة الغرفة 2 و نصف كوب دقيق 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر ملعقة صغيرة بيكنج صودا رشة ملح 1 و نصف كوب عين جمل مفروم ثلاثة أرباع كوب سكر بني ملعقة صغيرة قرفة نصف كوب زبيب كوب سكر أبيض ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان 3 بيضات 3 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة كوب كريمة حامضة .



طريقة التحضير :

* فى العجان تخفق الزبدة مع السكر الابيض حتى يمتزجوا تماما



* يضاف اليها البيض والفانيليا و القهوة سريعة الذوبان ويخفقوا مرة اخرى



* يخلط الدقيق مع البيكنج بودر والبيكنج صودا مع رشة الملح ويضاف الخليط الجاف الى العجان



* تضاف الكريمة الحامضة وتقلب كل المكونات حتى تمتزج ويرفع نصف كمية الخليط في قالب الفرن



* يخلط السكر البني مع عين الجمل والزبيب والقرفة جيدا ثم يوضع على خليط الكيك في قالب الفرن



* يوضع باقي خليط الكيك ثم يخبز الكيك في فرن على درجة حرارة 180 لمدة 45 الى 50 دقيقة حتى تنضج



* تترك حتى تبرد تماما ثم تقدم بالهنا