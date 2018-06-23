رئيس جامعة حلوان: فوج مجاني لذوي الإعاقة إلى مطروح

أعلن مركز التميز لشئون ذوي الإعاقة بجامعة حلوان، عن أن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، خصص فوجًا مجانيًا من أفواج الجامعة الصيفية إلى مرسى مطروح للطلاب الجامعة من ذوي الإعاقة، وذلك يوم 21 يوليو المقبل ولمدة 5 أيام.
وأكد رئيس الجامعة، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن تخصيص هذا الفوج للطلاب ذوي الإعاقة وذويهم كمرافقين يأتي ضمن خطة الجامعة لرعاية طلابها من ذوي الإعاقة في عامهم 2018 الذي أعلنه الرئيس السيسي، كما يأتي عقب إصدار قرارا من رئاسة الجامعة بإعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات الدراسية ومصروفات الإقامة بالمدن الجامعية للعام الثاني على التوالي.