رئيس جامعة حلوان: فوج مجاني لذوي الإعاقة إلى مطروح

أعلن مركز التميز لشئون ذوي الإعاقة بجامعة حلوان، عن أن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، خصص فوجًا مجانيًا من أفواج الجامعة الصيفية إلى مرسى مطروح للطلاب الجامعة من ذوي الإعاقة، وذلك يوم 21 يوليو المقبل ولمدة 5 أيام.



