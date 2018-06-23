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تعرفي على طريقة تحضير دجاج الفريك بالبرغل

السبت 23/يونيو/2018 - 01:11 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة التلي طريقة تحضير فريك وبرغل بالدجاج.

المقادير :

2 دجاج مسلوق 2 كوب فريكة خشنة 2 كوب برغل خشن بصلة 2 ملعقة كبيرة سمن 2 ملعقة صغيرة حبهان مطحون ملعقة صغيرة قرفة رشه جوزة الطيب 2 ملعقة صغيرة بهارات مكعب مرق ملح فلفل مكسرات للوجه لشوي الدجاج2 ملعقة كبيرة زبادي ملعقة صغيرة صلصة طماطم ملعقه كبيرة ليمون ملعقة كبيرة زيت رشه جوزة الطيب ملح فلفل .

طريقة التحضير :

* في حلتين على النار توضع في كل منها السمنة مع البصل المفروم والثوم المفروم

* توضع في واحدة البرغل والأخرى الفريك

* يضاف إلى كل حلة ملح وفلفل وحبهان مطحون وقرفة وجوزة الطيب وبهارات ومرقة

* يغمر بالماء ويترك ليغلي ويغطى لينضج على نار هادئة

* لشوي الدجاج يخلط الزبادي مع عصير الليمون وصلصة الطماطم وزيت وملح وفلفل وجوزة الطيب

* تدهن صدور الدجاج بالخليط السابق تجهيزه

* تدخل فرن ساخن حتى تحمر

* تقدم مع الفريك والبرغل

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