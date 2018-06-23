تعرفي على طريقة تحضير دجاج الفريك بالبرغل

تقدم الشيف غادة التلي طريقة تحضير فريك وبرغل بالدجاج.



المقادير :



2 دجاج مسلوق 2 كوب فريكة خشنة 2 كوب برغل خشن بصلة 2 ملعقة كبيرة سمن 2 ملعقة صغيرة حبهان مطحون ملعقة صغيرة قرفة رشه جوزة الطيب 2 ملعقة صغيرة بهارات مكعب مرق ملح فلفل مكسرات للوجه لشوي الدجاج2 ملعقة كبيرة زبادي ملعقة صغيرة صلصة طماطم ملعقه كبيرة ليمون ملعقة كبيرة زيت رشه جوزة الطيب ملح فلفل .



طريقة التحضير :



* في حلتين على النار توضع في كل منها السمنة مع البصل المفروم والثوم المفروم



* توضع في واحدة البرغل والأخرى الفريك



* يضاف إلى كل حلة ملح وفلفل وحبهان مطحون وقرفة وجوزة الطيب وبهارات ومرقة



* يغمر بالماء ويترك ليغلي ويغطى لينضج على نار هادئة



* لشوي الدجاج يخلط الزبادي مع عصير الليمون وصلصة الطماطم وزيت وملح وفلفل وجوزة الطيب



* تدهن صدور الدجاج بالخليط السابق تجهيزه



* تدخل فرن ساخن حتى تحمر



* تقدم مع الفريك والبرغل