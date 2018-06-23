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حوادث

اليوم.. الحكم على «نرمين الفقي» بتهمة النصب

السبت 23/يونيو/2018 - 01:01 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
مني حسين – أحمد مهدي
تصدر محكمة جنح أكتوبر والشيخ زايد، اليوم السبت، حكمها على الفنانة نرمين الفقي، في اتهامها بالنصب على مواطن خليجي والاستيلاء على مبلغ ومقتنيات وعقارات تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه، مقابل وعد بالزواج منه.

وكان مواطن خليجي قد تقدّم بدعوى يتهم فيها الفنانة نرمين الفقي بالنصب عليه والحصول منه على فيلا ومجوهرات وأموال نقدية تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه مقابل وعدها له بالزواج منه، ولكنها لم تفِ بوعدها حسبما جاء بالدعوى، وتقدم بصورة من التحويلات المقدمة منه للفنانة للمحكمة.

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