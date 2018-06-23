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فن

وجدي الحكيم الصندوق الأسود لأهل الفن

السبت 23/يونيو/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
يحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الاعلامى الكبير وجدى الحكيم , الذى كان يعد واحدًا من اهم الاذاعين فى مصر والوطن العربى , قبل ان يرحل عن عالمنا عام 2014 .

وعرف عن الإعلامى وجدى الحكيم انه كان الصندوق الاسود للفنانين , حيث كان له العديد من علاقات الصداقة ببعضهم , حتى ان الراحل عبد الحليم حافظ أختصه بمكالمة هاتفية قبل وفاته بيومان فقط عبر الاذاعة المصرية , كما كان شاهد على قصة الحب التى جمعت بين بليغ حمدى ووردة .

لم يتوقف دور الحكيم عن كونه إذاعى ناجح فقط , بل أستطاع ان يكتشف العديد من المواقف الفنية , كان إبرزها الفنانة شيرين وجدى , والتى منحها الفرصة للدخول الى الإذاعه المصرية , بعد ان إعجب بصوتها .


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