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حوادث

اليوم.. نظر طعن إلغاء حكم السماح لحفيدة مبارك بالسفر

السبت 23/يونيو/2018 - 04:01 ص
جمال مبارك
جمال مبارك
محمد علي
تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار منع "فريدة" ابنة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق من السفر خارج البلاد.

اختصم الطعن 14815 لسنة 61 قضائية علّيا، جمال محمد حسني مبارك.

كانت قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فى نوفمبر 2014، بقبول الطعن المقام من جمال، نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.

وكان نجلا الرئيس الأسبق قد تقدما بطعن ضد قرار منع أولادهما “عمر” و”فريدة” من السفر، وحملت الدعويان رقمى 6456، 6466 لسنة 68 قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.

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