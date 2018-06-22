هانى أبو ريدة: نتمنى دعاء أهل الشيشان لدعم منتخب مصر في مباراته المقبلة

عبر المهندس هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، عن سعادته وبعثة المنتخب المصري باستضافة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف للبعثة على أرض الشيشان.



وقال أبو ريده خلال تواجده –وبعثة المنتخب الوطني المصري- داخل قصر الرئيس الشيشاني :" كان هناك تصمييم من الوفد المصري للتواجد على أرض الشيشان بعد الدعوة التي وجهت لنا ونتمنى دعاء أهل الإسلام في الشيشان للمنتخب المصري في المباراة المقبلة".



ووجه أبو ريدة الشكر للرئيس الشيشاني رمضان قديروف مضيفا:" سعداء بما تم على هذه الأرض خلال العشر سنوات الماضية بعد حرب صعبة استطاع أبناء الشعب الشيشاني تجاوزها وبناء بلدهم ونشكر الرئيس قديروف على جهده الكبير الذي يبذله من أجل شعبه وسعداء بوجودنا في الشيشان".



يذكر أن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أهدى النجم محمد صلاح، حق المواطنة الشيشانية ليصبح مواطنا عاديا في الدولة تقديرا لما يقدمه في أوروبا وكونه خير سفير للعالم العربي والإسلامي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وكانت بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم لبت مساء اليوم، الجمعة دعوة الرئيس رمضان قديروف على تناول العشاء في القصر الرئاسي.



وجاءت تلبية الدعوة من جانب البعثة قبل نهاية إقامتها بمدينة جروزني عاصمة الشيشان كمقر إقامة وتدريب لها خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم وتغادر البعثة المصرية مباشرة غدا السبت في طريقها إلى مدينة فولجوجراد الروسية لمواجهة المنتخب السعودي الاثنين المقبل في ختام مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم.