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حوادث

اليوم.. نظر استئناف النيابة على براءة 7 أشخاص من تهمة التظاهر

السبت 23/يونيو/2018 - 07:01 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم السبت، استئناف النيابة على براءة 7 أشخاص فى اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح.

وحددت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامى العام، فى وقت سابق، جلسة اليوم لنظر استئناف النيابة على براءة 7 أشخاص من اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح، وطالبت النيابة بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة المتهمين، وتوقيع عقوبة لثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم.

وكانت محكمة جنح قصر النيل، قضت ببراءة 7 أشخاص من اتهامهم بالتظاهربدون تصريح.

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