اليوم.. نظر استئناف النيابة على براءة 7 أشخاص من تهمة التظاهر

تنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم السبت، استئناف النيابة على براءة 7 أشخاص فى اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح.



وحددت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامى العام، فى وقت سابق، جلسة اليوم لنظر استئناف النيابة على براءة 7 أشخاص من اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح، وطالبت النيابة بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة المتهمين، وتوقيع عقوبة لثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم.



وكانت محكمة جنح قصر النيل، قضت ببراءة 7 أشخاص من اتهامهم بالتظاهربدون تصريح.

