مبادرة للنظافة في مركز الخارجة بالوادى الجديد...صور

اطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة مبادرة لتنظيف وتجميل احياء مدينة الخارجة وتضمنت الاعمال قص الأشجار وتقليم النخيل وإزالة النباتات العشوائية والقمامة من خلف العمارات ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال النظافة والتطهير، وإزالة الحشائش والأعشاب فى محيط العمائر السكنية وحول خطوط مياه الشرب والصرف الصحي وإزالة الأحجار والمخلفات الصلبة والأتربة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها.



وشارك في المبادرة بعض من موظفي الوحدة المحلية والعمال ومشاركة موظفي قريتي المنيرة والشركة .



وأشار المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة لمركز ومدينة الخارجة إلى إن أعمال النظافة على مستوى المركز تستلزم دعم المواطن بعدم إلقاء المخلفات فى غير مواضعها المخصصة والحفاظ على مرافق المياه والصرف الصحي وعدم إهدارها أو سوء استخدامها بالقاء المخلفات الصلبة وأكياس البلاستيك بها.

