حنان مطاوع : الشكل الخارجى للأدوار آخر اهتماماتي

أكدت الفنانة حنان مطاوع، ان الشكل الخارجى للشخصية التي تقوم بتجسيدها فى اى عمل فنى لا يكون أول اهتماماتها، بل تحرص فى البداية على تحويل الدور المعروض عليها الى شخصية "لحم ودم " ثم يكون الشكل الخارجى مكمل لها .



وتابعت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "، انها تحرص على تغيير شكلها فى حال خوضها الماراثون الرمضاني بعملين، حتى يتثنى للمشاهد التعرف على الشخصية بسهولة .



يذكر ان حنان مطاوع خاضت الماراثون الرمضانى الماضى بعملين هما " ضد مجهول " مع الفنانة غادة عبد الرازق , ومسلسل " الرحلة " مع كل من ريهام عبد الغفور وباسل الخياط .