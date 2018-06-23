حبس عاطلين لاتهامهما بسرقه المواطنين بالإكراه في الساحل

أمرت نيابة الساحل بحبس عاطلين كونوا عصابة مسلحة تسرق "الموبايلات" من المواطنين بالساحل، 4 أيام علي ذمه التحقيقات.



وكان قسم شرطة الساحل قد تلقى بلاغا من محاسب قرر بأنه حال سيره بشارع سعد سليم أمام نادى اسكو الرياضي فوجئ بشخصين أدلى بأوصافهما التقريبية، قاما بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول ولاذا بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين انهما عاطلين تم ضبطهما وبحوزتهما فردي خرطوش و6 طلقات.



واعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بتصرفهما بالهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لأحد الأشخاص بمنطقة شبرا الخيمة قليوبية " لا يمكنهما الإرشاد عنه" وانفاقهما للمبلغ المالي متحصلات بيعه على متطلباتهما الشخصية وأضافا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع.

