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12 نوعا من الأطعمة يجعل الرئتين في حالة جيدة

السبت 23/يونيو/2018 - 06:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
الرئتين هي عضو مهم في الجسم تلعب دورًا حيويًا في مساعدة الجسم على العمل بشكل صحيح لذا حرص موع صدى البلد على مناقشة النظام الغذائي الصحي للرئتين.

فوفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعاني 235 مليون شخص من الربو، في الهند ، مع ارتفاع تلوث الهواء والسكان الذين يدخنون ، ترتفع معدلات أمراض الجهاز التنفسي.

ومع ذلك، فإن الرئتين يعملان بشكل مستمر على امتصاص الهواء الملوث وهذه الملوثات يزيد من خطر المشاكل الصحية في الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية، والربو، والالتهاب الرئوي، والتليف الكيسي، وعلى سبيل المثال لا الحصر.

لتعزيز رئتيك ، قم بمضغ هذه الأطعمة للحصول على زوج كبير من الرئتين وفقا لما نشره موقع بولد سكاي:

1. التفاح
2. سمك السلمون
3. زيت الزيتون
4. الشاي الأخضر
5. القهوة
6. البذور
7. الفاكهة والخضار البرتقالية
8. الحبوب الكاملة
9. الثوم
10. الزنجبيل
11. الفلفل الحار
12. القرنبيط

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