ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث سيارة ببني سويف

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:10 م
جثة ـ ارشيفيه
جثة ـ ارشيفيه
محمد عبد الحليم
لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة الـ 7 راكب المعروفة "بالتمناية" فى ترعة بطريق وش الباب بمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب نقل الـ 7 راكب فى ترعة بطريق وش الباب بمركز إهناسيا.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ 3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتم نقل جثة إلى مستشفى إهناسيا المركزى و4 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.

موضوعات متعلقة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 في حادث تصادم بصحراوي بني سويف

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى انقلاب سيارة بصحراوى بنى سويف

إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص ببني سويف

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة ببني سويف

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف الشرقي

مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

ترشيحاتنا

تغييرات في القيادة العليا للجيش الإثيوبي

شاكيري رجل مباراة سويسرا وصربيا في كأس العالم

السعودية تعلن اقتراب عزل قطر جغرافيا بالبدء في قناة سلوى.. 2019 عام تحويل بلاد تنظيم الحمدين الى جزيرة صغيرة معزولة..والمشروع يضم منتجعا سياحيا وقاعدة عسكرية ومكبا للنفايات النووية

ناقد رياضي: الفوز على السعودية شرط الجبلاية للتجديد لـ كوبر

ترامب يوجه ضربة قاضية لاستقرار العالم والناتو ضحيته المقبلة

برلماني: الحبس لأي موظف يماطل في إصدار تراخيص البناء

تفاصيل وفاة الدكتور عادل محمود بأمريكا

مودريتش يعلق على هدفه التاريخي أمام الأرجنتين

استخدامات غير متوقعة للحليب البودرة

الرئيس الشيشاني يستقبل المنتخب المصري في قصره .. فيديو وصور

فيدال: منتخب الأرجنتين لا يساعد ميسي

رسميا.. الزمالك يضم المهاجم المغربي حميد أحداد 4 سنوات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

الرئيس الشيشاني يهدى محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية .. شاهد

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

شاهد.. تدريبات الإحماء لمنتخب صربيا وسويسرا بـ كالينينجراد

تشكيل منتخب صربيا في مباراة سويسرا بمونديال روسيا

فيديو

أشرف زكي: ذهبنا لروسيا من أجل مصر
ميرهان حسين: الحصول على المال يسعدنى كثيرا.. فيديو
ميرهان حسين: أنا عقربة ولست مغرورة.. فيديو
رامى عياش يشعل إستديو برنامج عائشة بـ أفرح فيكى .. فيديو
ميرهان حسين: قدمت بعض الأدوار وأنا غير راضية عنها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟