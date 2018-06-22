مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث سيارة ببني سويف

لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة الـ 7 راكب المعروفة "بالتمناية" فى ترعة بطريق وش الباب بمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف.



تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب نقل الـ 7 راكب فى ترعة بطريق وش الباب بمركز إهناسيا.



وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ 3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتم نقل جثة إلى مستشفى إهناسيا المركزى و4 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.