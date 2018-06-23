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فن

انتصار : لهذا السبب اكتفيت بليالى أوجيني

السبت 23/يونيو/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت الفنانة إنتصار انها قرارها بالاكتفاء بخوضها الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل " ليالى اوجينى " فقط , كان له العديد من الاسباب , لذا إضطرت الى الأعتذار عن بعض الاعمال التى عرضت عليها .

وأكدت "انتصار " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " انها حرصت على الاكتفاء بمسلسل " ليالى اوجينى " نظرًا لصعوبة الشخصية التى كانت تقوم بتجسيدها , حيث كانت تحتاج منها إلى تركيز شديد.

وأضافت : ان عدد الأعمال التى تم عرضها خلال شهر رمضان الماضى كان قليلا مقارنة بالأعوام الماضية , لذا لم يكن لديها مشكلة فى الاكتفاء بعمل واحد.

يذكر ان انتصار تواصل حاليًا عرض مسرحيتها الجديدة " الاونطجى " , مع الفنان محمد نجم , وذلك على أحد المسارح الخاصة بمحافظة مرسى مطروح .

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