انتصار : لهذا السبب اكتفيت بليالى أوجيني

أكدت الفنانة إنتصار انها قرارها بالاكتفاء بخوضها الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل " ليالى اوجينى " فقط , كان له العديد من الاسباب , لذا إضطرت الى الأعتذار عن بعض الاعمال التى عرضت عليها .



وأكدت "انتصار " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " انها حرصت على الاكتفاء بمسلسل " ليالى اوجينى " نظرًا لصعوبة الشخصية التى كانت تقوم بتجسيدها , حيث كانت تحتاج منها إلى تركيز شديد.



وأضافت : ان عدد الأعمال التى تم عرضها خلال شهر رمضان الماضى كان قليلا مقارنة بالأعوام الماضية , لذا لم يكن لديها مشكلة فى الاكتفاء بعمل واحد.



يذكر ان انتصار تواصل حاليًا عرض مسرحيتها الجديدة " الاونطجى " , مع الفنان محمد نجم , وذلك على أحد المسارح الخاصة بمحافظة مرسى مطروح .