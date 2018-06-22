مواعيد مباريات منتخب مصر بتصفيات كأس العالم لكرة السلة

اعلن الاتحاد الافريقي لكرة السلة مواعيد مباريات منتخب مصر الأول لكرة السلة في تصفيات كأس العالم 2019 بالصين.



تستضيف مصر التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.



ضمت القائمة الأولية التي اعلن عنها الجهاز الفني لتلك التصفيات كلا من رامى جنيدى، وإبراهيم الجمال، وهيثم كمال، ويوسف شوشة، وإسلام سالم، وعبد الفضيل عبد الجواد، وعمر طارق، ومحمد أبو النصر، وأحمد عادل، وأحمد سامى، وأيمن شوكت، وعمر الشيخ، وعاصم مرعى، وأحمد خلف، ووعمر الجندى.



ومن المنتظر ان يواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكونغو الديموقراطية يوم 29 من الشهر الجاري بينما يواجه منتخب انجولا يوم 30 من الشهر ذاته ،على ان يختتم التصفيات بمواجهة منتخب المغرب أول يوليو المقبل.



ومن المقرر أن يشارك فى التصفيات 4 منتخبات هى كل من المغرب وأنجولا والكونغو ومصر.