تعاني الحموضة أثناء الحمل .. إليكي 9 أطعمة يجب الابتعاد عنهم

يحدث الكثير من التغيرات على جسم الحامل وبعض هذه التغييرات خارجية وقد يلاحظها الأشخاص من حولها، ويشمل ذلك أشياء مثل الوجه المتوهج أو تورم في الكاحل أو البطن البارز، والكثير من الحوامل يشعر بالحموضة الشديدة.



وقدم موقع بولد سكاي الشهير أسوأ 9 أطعمة تسبب الحموضة على الكثير من الحوامل التي يجب تجنبها والبعد عنها بقدر الإمكان وهي:



الجبن

القهوة

الصودا

لحم بقري

شوكولاتة

الطعام الحار

الأغذية المخبوزة المصنعة

كحول

نعناع

ثوم