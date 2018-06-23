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فن

عودة أبواب الشك إلى الاستديو خلال أيام

السبت 23/يونيو/2018 - 08:16 ص
صدى البلد
أحمد البهى
يستعد أبطال مسلسل "أبواب الشك"، إلى العودة لتصوير العمل مرة أخرى داخل أحد الاستديوهات الخاصة فى غضون الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن توفقوا عن التصوير خلال شهر رمضان الماضى.

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأصدقاء يكتشفون وقوع جريمة قتل قد حدثت منذ 10 سنوات، وتتفتح أوراقها وأزماتها من جديد، وتنقلب الدنيا رأسًا على عقب، لينغرس جميع الأصدقاء فى هذه الأزمة.

"أبواب الشك" تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة لقاء الخميسى وخالد سليم وعائشة بن أحمد ونبيل عيسى، وأحمد صلاح حسنى وجيهان خليل وعبد الرحمن أبو زهرة وطارق صبرى وميار الغيطى وتامر شلتوت، وينتمى إلى نوعية أعمال الـ60 حلقة.

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