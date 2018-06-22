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ديني

الافتاء ترد على سيدة ترفض بيع السجائر والزبائن يهربون منها

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:27 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، من سيدة تقول إنها تمتنع عن بيع السجائر، لكن الزبائن لا تقترب منها وتذهب للأكشاك التي بجوارها لشراء السجائر.

وأجاب مستشار المفتي، خلال لقائه على فضائية "الناس"، أن تخفض من سعر ما تبيعه عن الذي يبيع بجوارها، مضيفا: لو قللت عنه ولو 10 قروش سيأتي لك الزبائن، وسيبارك الله في مالك.

وأضاف: البركة في الرزق ولو كان قليلا أفضل من الكثير بدون بركة، وأن المال قد يكون كثيرا لكن هناك ضيقا في ذات اليد، والشيء الذي يضر الإنسان لا بركة فيه.

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