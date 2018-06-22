شاهد.. جلسة مرتضى منصور مع عمر السعيد بعد انضمامه للزمالك

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة اليوم مع عمر السعيد مهاجم فريق وادي دجلة الذي انتقل رسميا لصفوف القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات.



وأنهى الزمالك الصفقة وحصل على الاستغناء الرسمي عن اللاعب لتكون ثالث صفقات الزمالك بعد ضم الحارس عماد السيد والمغربي حميد احداد.



ورحب مرتضي منصور باللاعب، وأكد له أنه إضافة للفريق ويتمنى أن يتألق سريعا مع اللاعبين، لافتا إلى أن الزمالك بيت لجميع لاعبيه وأنهم يلقون كل الدعم والثقة من المجلس الأبيض.