5 مسلسلات جاهزة للعرض الفترة القادمة

تستعد عدد من القنوات المصرية لإذاعة بعض الأعمال الدرامية خلال الفترة القادمة، حيث من المقرر ان يتم عرض مسلسل "أفراح إبليس 2"، والذى يقوم ببطولته كل من جمال سليمان وصابربن.



كما يتم عرض مسلسل "كأنه امبارح "، والذى تقوم ببطولته رانيا يوسف , ومسلسل " نصيبك وقسمتى " والذى يقوم ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم شريف رمزى ونجلاء بدر وحنان مطاوع.



هذا بالإضافة الى كل من مسلسلات "طلعت روحى"، والذى يقوم ببطولته نيكولا معوض وإنجى وجدان , ومسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد.





