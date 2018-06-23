ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

5 مسلسلات جاهزة للعرض الفترة القادمة

السبت 23/يونيو/2018 - 09:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تستعد عدد من القنوات المصرية لإذاعة بعض الأعمال الدرامية خلال الفترة القادمة، حيث من المقرر ان يتم عرض مسلسل "أفراح إبليس 2"، والذى يقوم ببطولته كل من جمال سليمان وصابربن.

كما يتم عرض مسلسل "كأنه امبارح "، والذى تقوم ببطولته رانيا يوسف , ومسلسل " نصيبك وقسمتى " والذى يقوم ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم شريف رمزى ونجلاء بدر وحنان مطاوع.

هذا بالإضافة الى كل من مسلسلات "طلعت روحى"، والذى يقوم ببطولته نيكولا معوض وإنجى وجدان , ومسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد.


موضوعات متعلقة

الفضائيات تجذب المشاهدين في رمضان بشعار «حصري».. 7 أعمال على «mbc مصر».. و6 مسلسلات تعرض على «DMC».. و4 آخرين على «cbc»

"واحة الغروب" و"الجماعه 2" و"لا تطفي الشمس" .. أبرز ترشيحات النقاد للمشاهدين.. البشلاوي ترشح "هذا المساء" و"الدولي".. و"موريس" ترشح "الحساب يجمع" و"لأعلى سعر"

منة فضالي تستأنف " أفراح أبليس " غدا

«الأعمال المصرية على أثير الفضائيات الخليجية»: التليفزيون السعودى يعود بـقوة بعد فترة غياب.. والزعيم ويسرا وعمرو يوسف الأبرز.. و«دبى» تحصل على حق مسلسل «نسر الصعيد»

طايع والرحلة وأمر واقع على القناة الأولى في رمضان

خالد أنور.. من هذا المساء للقاء الزعيم

ترشيحاتنا

تعزيزات أمنية بمحيط قسم شرطة حدائق القبة عقب وفاة متهم بداخله .. فيديو

شاهد.. مئات الآلاف من الأثيوبيين يحتشدون في وسط أديس أبابا للاحتفال بالتغيير

بفضل كأس العالم.. روسيا تكسر عزلتها السياسية

وزير الزراعة الجديد يتفقد اليوم مشروعات القطاع بالقليوبية

المقاولون العرب: الانتهاء من 44 عمارة بالعاصمة الجديدة في 30 يونيو .. فيديو

فتح باب الترشح لمنصب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر

داليا فوزي تكتب: ﻻ تبكوا

بدء تقديم أوراق الترشح لرئاسة وعضوية اتحاد العمال اليوم

اكتشاف عملية تأجير أرحام شملت 33 امرأة كمبودية حاملا

طرح مرحلة تجريبية من شقق العاصمة الإدارية

السعودية تصادر 12 آلف جهاز يبثون شبكة "Bein sports" القطرية

الأرجنتين تتسلم 15 مليار دولار دفعة أولى من قرض من صندوق النقد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سر احتفال شاكيري وتشاكا برمز النسر بعد تسجيلهما في صربيا ..صور

الخطيب ونجوم الرياضة يحتفلون بزفاف نجل شوقي غريب.. صور

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

رئيس الشيشان يهدى محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية .. شاهد

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

فيديو

شاهد.. جولة داخل الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة
المقاولون العرب: الانتهاء من 44 عمارة بالعاصمة الجديدة في 30 يونيو .. فيديو
آمنة عبد العظيم: 165 ألف أسرة تسلمت وحدات سكنية.. فيديو
الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. فيديو
تونس تلتقي بلجيكا بحثا عن حفظ ماء وجه العرب بالمونديال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟