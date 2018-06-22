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حوادث

ضبط 60 قطعة حشيش بحوزة مسجلين اثنين بـ دمنهور

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:38 م
حشيش- ارشيفية
حشيش- ارشيفية
جمالات الدمنهورى
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور خلال حملة للقضاء على بؤر المخدرات ومروجيها من ضبط عاطلين سبق اتهامهما فى 4 قضايا سلاح ومخدرات اثناء قيامهما بترويج 60 قطعة حشيش.

وكان اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة تلقى اخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث يفيد بقيام ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور بضبط كل من، "ب ال ال أ"، 21 سنة، "عاطل ومقيم مساكن شبرا بقسم دمنهور.سبق اتهامه في قضيتى (شروع في سرقه ، سلاح ناري ) اخرهم القضيه جنايات قسم دمنهور "سلاح ناري " وبحوزته ( 30 ) قطعه لمخدر الحشيش تزن حوالى ( 150 ) جراما  ، ومبلغ مالى 100 جنيه وهاتف محمول.

وضبط "ر م أ ال 26 سنة عاطل ومقيم بمدينة دمنهور..سبق اتهامه في قضيتى (مخدرات) اخرهم القضيه جنح قسم دمنهور "مخدرات ".. وبحوزته (30) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى (100 ) جرام و(42) قرصا مخدرا، ومبلغ مالى 650 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمخدرات " بقصد الإتجار " والمبالغ المالية من متحصلات البيع وهاتفى المحمول للاتصال بعملائهما ..وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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