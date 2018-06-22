ميرهان حسين: الحصول على المال يسعدنى كثيرا.. فيديو

قالت الفنانة الشابة ميرهان حسين إنها تكون سعيدة للغاية عند الحصول على المال لأنها تستطيع تحقيق الكثير من الأشياء التي تسبب السعادة.



وأضافت حسين خلال استضافتها ببرنامج" قالوا وقولنا، المذاع عبر فضائية "الأولى"، المال ليس كل شيء بالحياة ولكن لا يصح أن نقول إنه غير مهم لأن هناك أشياء لا نستطيع فعلها إلا بالمال.



وكشفت "حسين" عن بعض صفاتها الشخصية مثل أنها لا تقع فى الحب بسهولة، بسبب الكثير من الحواجز لكن إذا حدث وكسر أحد هذه الحواجز تترك مشاعرة للحب.

