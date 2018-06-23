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برلمان

ماجدة نصر: المدارس اليابانية استكمال للنظام التعليمى الجديد

السبت 23/يونيو/2018 - 06:01 ص
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر
عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، إن وجود المدارس اليابانية بمصر إنما هو استكمالا للنظام التعليمى الجديد المزمع تنفيذه بداية من العام القادم كما أعلنت وزارة التربية والتعليم.

وأشارت "نصر" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن المناهج اليابانية لا تختلف عن المناهج فى المدارس الحكومية، إلا فى أشياء بسيطة، أهمها أشطة التوكاتسو، وهى نوع من الأنشطة التربوية تقوم على تنمية الشعور بالجماعة، والمسئولية لدى التلاميذ والطلاب تجاه المجتمع والبيئة المدرسية المحيطة وتحقيق التنمية المتوازنة بين الجوانب الاجتماعية والعاطفية للطفل والجوانب الأكاديمية، بالإضافة إلى تنمية روح التعاون، ومهارات التعامل مع الآخرين، من أجل إعداد شخصية إنسانية متزنة ومتكاملة.

وأشادت عضو تعليم البرلمان بالمدارس اليابانية المصرية، لما من الممكن أن تضيفه فى تطوير التعليم وتقدمه، على حد قولها، مضيفة بأن دعم قيادات الدولة لهذه المدارس، يؤكد على أهميتها ونسب نجاحها الكبيرة.

ولفتت إلى أنها لم تجد غضاضة فى القروض التى تريد الحكومة إجرائها لإنشاء 200 مدرسة يابانية بمصر، إذ أنه لا مانع من أى قروض هدفها عملية إصلاح التعليم، لافتة إلى أن القيمة العلمية وتطوير التعليم جديران لأن تفترض الدولة لهما طالما أنها قادرة على سدادها.

ووافق مجلس الوزراء _ فى وقت سابق_ على القرار الجمهوري، بالحصول على قرض ميسر من المؤسسة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، لدعم المدارس اليابانية بقيمة 168 مليون دولار وبفترة سماح 10 سنوات وبفائدة 1%، ويسدد على 20 سنة.

ويهدف القرض إلى إنشاء 200 مدرسة يابانية، ويأتي استكمالا لقرض آخر كان موقعا مع وزارة التعليم العالي يتضمن 20 مليون دولار لتدريب المعلمين، لكن القرض الجديد غير قاصر على تدريب المعلمين ويمكن استخدامه في التجهيزات.

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