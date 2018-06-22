حكم استخدام أكثر من طريقة لقراءة القرآن في الصلاة ..فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي ، إن الإمام الذي يصلي بالناس عليه استخدام قراءة واحدة للقرآن الكريم والمعروفة بين الناس.



وأضاف مستشار المفتي خلال لقائه على فضائية"الناس"، أن استخدام أكثر من قراءة لقراءات القرآن الكريم في الصلاة أمام عامة الناس، يسبب تشويش على الناس، وتضعه في دائرة شك في القاريء أو القرآن، مطالبا الإمام أن يكون فطنا، ويقرأ على الناس بما تعرفه فتتجمع كل القلوب حوله.



وتابع": أغلب من يستمعون لايدركون عدد قراءات القرآن الكريم المختلفة، لكن في الأماكن الخاصة يقرأ الإمام كما يريد بكل القراءات.

