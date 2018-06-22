ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزيرا الطاقة الروسي والأمريكي يجتمعان في واشنطن.. الثلاثاء

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:39 م
النفط
النفط
رويترز
قال مصدر مطلع اليوم الجمعة إن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري سيجتمع مع نظيره الروسي الأسبوع القادم في واشنطن، بينما يتنافس البلدان على إمداد الأسواق العالمية بالغاز الطبيعي والنفط العام.

وأضاف المصدر أن بيري سيلتقي مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء في إطار المؤتمر العالمي للغاز الذي ينعقد في العاصمة الأمريكية.

والاجتماعات بين كبار مسؤولي الطاقة من روسيا والولايات المتحدة، وهما اثنان من أكبر منتجي النفط والغاز الطبيعي في العالم، كانت نادرة في السنوات القليلة الماضية.

ويتنافس البلدان على بيع الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وقال المصدر إن من المرجح أن يناقش بيري ونوفاك أيضا الوضع في أسواق النفط.

ترشيحاتنا

أسرار جديدة عن اجتياح الحدود الشرقية في 2011

لهيطة يكشف حقيقة استقرار اتحاد الكرة على استمرار كوبر

مرتضى منصور: القبض على عبدالله السعيد بعد مباراة السعودية

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

الاهلي يرفض رحيل كريم نيدفيد

ننشر ترتيب المجموعة الرابعة فى المونديال.. وكرواتيا تتصدر

بالفيديو.. لاعبو المنتخب يؤدون صلاة الجمعة في قلب الشيشان

ايهاب لهيطة يكشف حقيقة ثورة لاعبي المنتخب على اتحاد الكرة

شاهد .. هدف قاتل لـ شاكيرى فى مرمى صربيا

شاكيري رجل مباراة سويسرا وصربيا في كأس العالم

صاروخ شاكا يتعادل لمنتخب سويسرا أمام صربيا .. فيديو وصور

مشجع أرجنتيني يؤازر منتخب نيجيريا للفوز على آيسلندا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

الرئيس الشيشاني يهدى محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية .. شاهد

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

شاهد.. تدريبات الإحماء لمنتخب صربيا وسويسرا بـ كالينينجراد

تشكيل منتخب صربيا في مباراة سويسرا بمونديال روسيا

فيديو

أشرف زكي: ذهبنا لروسيا من أجل مصر
ميرهان حسين: الحصول على المال يسعدنى كثيرا.. فيديو
ميرهان حسين: أنا عقربة ولست مغرورة.. فيديو
رامى عياش يشعل إستديو برنامج عائشة بـ أفرح فيكى .. فيديو
ميرهان حسين: قدمت بعض الأدوار وأنا غير راضية عنها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟