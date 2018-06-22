وزيرا الطاقة الروسي والأمريكي يجتمعان في واشنطن.. الثلاثاء

قال مصدر مطلع اليوم الجمعة إن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري سيجتمع مع نظيره الروسي الأسبوع القادم في واشنطن، بينما يتنافس البلدان على إمداد الأسواق العالمية بالغاز الطبيعي والنفط العام.



وأضاف المصدر أن بيري سيلتقي مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء في إطار المؤتمر العالمي للغاز الذي ينعقد في العاصمة الأمريكية.



والاجتماعات بين كبار مسؤولي الطاقة من روسيا والولايات المتحدة، وهما اثنان من أكبر منتجي النفط والغاز الطبيعي في العالم، كانت نادرة في السنوات القليلة الماضية.



ويتنافس البلدان على بيع الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وقال المصدر إن من المرجح أن يناقش بيري ونوفاك أيضا الوضع في أسواق النفط.