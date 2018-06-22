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أخبار العالم

وصول تعزيزات من المقاومة اليمنية إلى الساحل لتحرير الحديدة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:32 م
صدى البلد
أ ش أ
وصلت قوة جديدة من المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة العميد طارق صالح إلى جبهة الساحل الغربي في اليمن تزامنا مع انتصارات القوات اليمنية المشتركة في محافظة الحديدة.

وقال مصدر في الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة ، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية ، اليوم الجمعة ، إن القوة تلقت خلال الفترة الماضية تدريباتها في معسكرات التدريب الخاصة بألوية المقاومة.

وأكد المصدر أن القوة في كامل الجاهزية القتالية ، مشيرا إلى أنها ستلتحق بالجبهات وفقا للخطط العسكرية المتبعة من ألوية العمالقة والمقاومة التهامية وتحالف دعم الشرعية ، من أجل تحرير كامل محافظة الحديدة.

كانت المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد من قوات التحالف العربي قد تصدت ، في وقت سابق ، لمحاولات تسلل يائسة للحوثيين في مطار الحديدة والمجيلس وحيس.

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