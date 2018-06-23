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برلمان

إصدار قانون البناء الموحد بداية دور الانعقاد القادم

السبت 23/يونيو/2018 - 07:00 ص
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
عبدالله خالد
قال النائب أحمد على عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن هناك مشروعا قانونين مقدمين بشأن البناء الموحد أحدهم مقدم من الحكومة من هيئة التخطيط العمراني، والآخر من النواب لتعديل القرار 119 لسنة 2008، وذلك لتسهيل استخراج التراخيص.

وأشار "على" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن مشروع القانون الجديد مد مدة الترخيص من سنة لـ 3 سنوات، على أن يتم إصدار الترخيص عن طريق الشباك الواحد بعيدًا عن بيروقراطية المحليات، وقام بتحديد المسؤول عن التدخل في المحاضر والنزاع، وتحديد اختصاصات كل وزارة في ذلك.

وأوضح عضو لجنة الإسكان والمرافق في البرلمان، أن النواب يناقشون حاليًا قانون التصالح في البناء المخالف، مشيرًا إلى أن القانون يختص بمن يقوم بالبناء على أرض يمتلكها بدون ما يصدر تصريح، وذلك بعد التأكد بأن العقار سليم، مشيرًا إلى أن بعض المواد بالقانون بحاجة إلى مراجعة دستورية، على أن يتم اصدار القانون مع بداية دور الانعقاد القادم.

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