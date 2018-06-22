بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفدا مجريا

استقبل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك وفدا مجريا مساء اليوم الجمعة بمقر البطريركية بحدائق القبة.



ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة والتي تستمر حتى يوم ٢٩ الجاري مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون ثم أديرة البحر الأحمر وزيارة كنائس مصر القديمة، ودير سمعان الخراز بالمقطم.



كما يلتقي الوفد أيضا مع صاحب القداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس.



ويترأس الوفد وعدده 12، الأب سابولش رئيس دير الآباء البولنديين بالعاصمة المجرية بودابست، ولفيف من الإعلاميين وأساتذة الجامعة، نظم هذا الحج الأستاذ الجامعي مايكل عادل أمين.



يرجع أهمية هذا الحدث لكونه الوفد الأول من المجر الذي يزور القاهرة في إطار دعم السياحة الدينية.