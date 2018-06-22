10 ملاحظات على كليب محمد رمضان الجديد أبرزها.. يتجاهل منتقديه

أطلق الفنان محمد رمضان كليب غنائيا له، تحت عنوان "نمبر وان"، بعد فترة من الترويج له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد الكليب آلاف المشاهدات بعد فترة وجيزة من طرحه على يوتيوب.



ويرصد "صدى البلد" فيما يلي، أبرز الملاحظات على كليب محمد رمضان الجديد.



1- اعتمد محمد رمضان على الموسيقى، ورصد التعليقات المهاجمة والمؤيدة له على وسائل الإعلام لمدة طويلة، وصلت إلى 2:20 دقيقة، وهي مدة تقترب من نصف مدة الكليب وتزيد عن ثلثه.



2- استعرض محمد رمضان التعليقات السلبية عليه أولًا، وبدا حزينًا وهو يتابعها، واعتمد على إظهار دولاب تكريماته في لقطة فاصلة بين التعليقات السلبية والإيجابية، ليرد بها ردًا غير مباشر.



3- تغيرت تعبيرات وجه محمد رمضان من الحزن للفرحة بعد استعراض التعليقات الإيجابية عليه، خاصة إشادة الفنان الكبير الراحل عمر الشريف به.



4- استعرض محمد رمضان لقطات من الفانز الخاص به، يقومون فيها بترديد كلمات أغنيته، للتأكيد بشكل غير مباشر على شعبيته.



5- اعتمد رمضان في ديكورات الكليب على صورة مرسومة له، يرتدي فيها تاجا ملكيا، للترويج على أنه الملك الأوحد بين زملائه.



6- قبل أن يبدأ رمضان غناء كليبه وتقديم وصلاته الاستعراضية أشار مرارًا بعلامة "نمبر وان" أمام الكاميرا، لإثبات أنه رقم واحد بين زملائه.



7- اعتمد رمضان في حركاته الاستعراضية على التلويح بقدمه أمام الكاميرا ولإشارة بحركات (الدهس)، ليبرز تجاهله لأي نقد ووضعه تحت قدمه.



8- ظهر رمضان في لقطة يشهر فيها سلاحا ناريا، ويطلق منه رصاصة أمام عدسة الكاميرا للرد بها على من ينتقدونه.



9- ظهر محمد رمضان في نهاية الكليب جالسًا على موتوسيكل وأعلى رأسه تاج مرسوم في صوره له بالخلفية، للترويج مرة أخرى على أنه الملك.



10- أنتج محمد رمضان الكليب من ماله الخاص، من خلال شركته التي أعتمد في شعارها على أول حرفين من اسمه (MR)، ويظهر بينهما رقم 1 من خلال دمج الحرفين، للتأكيد مرة أخرى على أنه رقم واحد.