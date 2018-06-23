برغش: على الدولة دعم وحماية الفلاح لزيادة الصادرات الزراعية

أكد محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح أن إعلان وزير الزراعة بفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فى اوروجواى هو قرار عظيم ويجب أن يتم تطبيقه فى عدد من الدول وفتح أسوق مصرية فى دول اوروبا والدول العربية.



واضاف برغش خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن هناك عدد من الدول المجاورة لمصر تقدم التشجيع والدعم للمزارعين والفلاحين وتقوم بتوفير سبل الدعم والحماية للفلاح فلذلك يزيد الانتاج والتصدير فيجب أن يتم تطبيق هذا في مصر.



وتابع الفلاح الفصيح حديثه قائلا هناك جمعيات موجودة فى المحافظات تقوم بالتعنت ضد الفلاحين وتحدد إجازة تصدير المنتجات من عدمه على الرغم من أن وزارة الزراعة هي الجهة المختصة بذلك وعلى الوزارة الكشف عنها.



يذكر أن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلن نجاح الحجر الزراعي المصري في فتح سوقين جديدتين للصادرات الزراعية المصرية من محصولي الموالح والعنب بدولة أوروجواي.