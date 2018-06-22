ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يمدد الطوارئ بسبب النووي الكوري الشمالي لمدة عام إضافي

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:33 م
لقاء الرئيس الأمريكي
لقاء الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية
أ ش أ
أخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس، الجمعة، بأنه مدّد حالة "الطوارئ الوطنية" القائمة بسبب برنامج السلاح النووي الكوري الشمالي حتى الـ 26 من يونيو 2019.

ويأتي ذلك بعد أيام من تغريد ترامب بأنه "لم يعد هنالك تهديد نووي" تشكله بيونج يانج – حسبما ذكر موقع (واشنطن إجزامنر).

وجاء في الإخطار أن "وجود وخطر تخصيب مواد انشطارية قابلة لعمل سلاح نووي على شبه الجزيرة الكورية وبسبب أفعال وسياسات حكومة كوريا الشمالية – كل ذلك لا يزال يشكل تهديدا غير عادي وغير معتاد على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد في الولايات المتحدة".

ويأتي قرار ترامب سريان استمرار حالة الطوارئ الوطنية مناقضا لبيان كان أدلى به عقب عودته من سنغافورا الأسبوع الماضي إثر قمة جمعته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ترشيحاتنا

تفاصيل وفاة الدكتور عادل محمود بأمريكا

نيمار يكشف أسباب بكائه عقب الفوز على كوستاريكا في كأس العالم

لهيطة يكشف حقيقة استقرار اتحاد الكرة على استمرار كوبر

بنزين 87 هدية الحكومة للشعب بعد زيادة التسعيرة ..خبراء: يماثل 90 فى جودته .. ويحافظ على محركات السيارات من التلف.. ويقلل من ضغط استهلاك 92

هندي يحتال على أسرة أمير قطر ويسرق منها 760 ألف دولار

ننشر أسعار السيارات المستعملة بسوق مدينة نصر.. فيديو وصور

ايهاب لهيطة يكشف حقيقة ثورة لاعبي المنتخب على اتحاد الكرة

آلاف الأقباط يحتفلون بعيد حالة الحديد في أسيوط .. فيديو وصور

الرئيس الشيشاني يقيم عرضا فنيا لـ محمد صلاح و المنتخب المصرى .. شاهد

10 معلومات عن منقذ الأرواح المصري عادل محمود الذي نعاه بيل جيتس

كايزر تشيفز الجنوب افريقى يخطف خاما بيليات من الزمالك

شاهد .. رد الأوقاف على رقص أفراد داخل مسجد بالدقهلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

الرئيس الشيشاني يهدى محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية .. شاهد

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

شاهد.. تدريبات الإحماء لمنتخب صربيا وسويسرا بـ كالينينجراد

تشكيل منتخب صربيا في مباراة سويسرا بمونديال روسيا

فيديو

أشرف زكي: ذهبنا لروسيا من أجل مصر
ميرهان حسين: الحصول على المال يسعدنى كثيرا.. فيديو
ميرهان حسين: أنا عقربة ولست مغرورة.. فيديو
رامى عياش يشعل إستديو برنامج عائشة بـ أفرح فيكى .. فيديو
ميرهان حسين: قدمت بعض الأدوار وأنا غير راضية عنها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟