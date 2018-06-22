ترامب يمدد الطوارئ بسبب النووي الكوري الشمالي لمدة عام إضافي

أخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس، الجمعة، بأنه مدّد حالة "الطوارئ الوطنية" القائمة بسبب برنامج السلاح النووي الكوري الشمالي حتى الـ 26 من يونيو 2019.



ويأتي ذلك بعد أيام من تغريد ترامب بأنه "لم يعد هنالك تهديد نووي" تشكله بيونج يانج – حسبما ذكر موقع (واشنطن إجزامنر).



وجاء في الإخطار أن "وجود وخطر تخصيب مواد انشطارية قابلة لعمل سلاح نووي على شبه الجزيرة الكورية وبسبب أفعال وسياسات حكومة كوريا الشمالية – كل ذلك لا يزال يشكل تهديدا غير عادي وغير معتاد على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد في الولايات المتحدة".



ويأتي قرار ترامب سريان استمرار حالة الطوارئ الوطنية مناقضا لبيان كان أدلى به عقب عودته من سنغافورا الأسبوع الماضي إثر قمة جمعته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.