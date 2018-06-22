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حوادث

ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة بطريق وش الباب ببني سويف

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:44 م
انقلاب سيارة ـ ارشيفيه
انقلاب سيارة ـ ارشيفيه
محمد عبد الحليم
لقيت طفلة 4 سنوات مصرعها، وأصيب 4 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة الـ 7 راكب المعروفة "بالتمناية" فى ترعة بطريق وش الباب بمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب نقل الـ 7 راكب فى ترعة بطريق وش الباب بمركز إهناسيا.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ 3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتبين مصرع الطفلة ندا محمد 4 سنوات جثة هامدة وتم نقلها إلى مستشفى إهناسيا المركزى و4 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة وهم آية عبد الفتاح 10 سنوات كسر بالذراع الأيمن ، رضا عبد الفتاح 8 نزيف داخلى بالبطن ، نجلاء حافظ عبدالله 32 كسر بالذراع، فاطمة سعد 10 نزيف بالبطن.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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