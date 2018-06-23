حاتم نعمان: ارتفاع الأسعار من أجل استقلال إرادتنا .. فيديو

أكد الإعلامي حاتم نعمان، أن اكتئاب "السوشيال ميديا" بسبب خسارة مصر في كأس العالم مُبالغ فيه، لافتًا إلى أنه يوجد لجان الكترونية منتشرة من قطر وتركيا لإحباط الشعب المصري، ولكنها كُشفت.



وأشار "نعمان"، خلال برنامجه "حكاية وطن"، المذاع عبر فضائية "ltc"، إلى أن الاكتئاب يدمر شعوب، وأن الشعب المصري لديه كرامة ووعي، ومتواجد دائمًا في الظروف الصعبة.



وأضاف أننا نتعرض لحرب اقتصادية وحرب وجود نكون أو لا نكون، متابعًا: "رفع الأسعار من أجل استقلال إرادتنا عن أمريكا والغرب".



