ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حاتم نعمان: ارتفاع الأسعار من أجل استقلال إرادتنا .. فيديو

السبت 23/يونيو/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
توك شو
أكد الإعلامي حاتم نعمان، أن اكتئاب "السوشيال ميديا" بسبب خسارة مصر في كأس العالم مُبالغ فيه، لافتًا إلى أنه يوجد لجان الكترونية منتشرة من قطر وتركيا لإحباط الشعب المصري، ولكنها كُشفت.

وأشار "نعمان"، خلال برنامجه "حكاية وطن"، المذاع عبر فضائية "ltc"، إلى أن الاكتئاب يدمر شعوب، وأن الشعب المصري لديه كرامة ووعي، ومتواجد دائمًا في الظروف الصعبة.

وأضاف أننا نتعرض لحرب اقتصادية وحرب وجود نكون أو لا نكون، متابعًا: "رفع الأسعار من أجل استقلال إرادتنا عن أمريكا والغرب".

ترشيحاتنا

مودريتش يعلق على هدفه التاريخي أمام الأرجنتين

فيفا يفتح تحقيقا حول التشويش على تقنية خط المرمى

سيدة تجاوزت 80 عاما تخضع لتحليل الحمل .. فيديو

شاهد..حجازي وجابر يستبعدان من المران الجماعي للمنتخب لهذا السبب

سامباولي يكشف أسباب خسارة الأرجنتين من كرواتيا

تفاصيل وفاة الدكتور عادل محمود بأمريكا

دراسة إسرائيلية: صراع إقليمي محموم عند مضيق باب المندب

هندي يحتال على أسرة أمير قطر ويسرق منها 760 ألف دولار

صاروخ شاكا يتعادل لمنتخب سويسرا أمام صربيا .. فيديو وصور

لطفي السقعان يكشف عن مفاجأة بخصوص محمد صلاح..فيديو

بالفيديو.. لاعبو المنتخب يؤدون صلاة الجمعة في قلب الشيشان

نيمار يكشف أسباب بكائه عقب الفوز على كوستاريكا في كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

رئيس الشيشان يهدى محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية .. شاهد

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

شاهد.. تدريبات الإحماء لمنتخب صربيا وسويسرا بـ كالينينجراد

تشكيل منتخب صربيا في مباراة سويسرا بمونديال روسيا

فيديو

شاهد.. هجوم شديد من عمرو عبد الحق على مجدي عبد الغني
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو: بكري: صدى البلد تصدت للإخوان وأبو العينين تحمل ضغوط الجماعة..وأسرار جديدة عن اجتياح الحدود الشرقية في 2011..ورد الأوقاف على رقص أفراد داخل مسجد بالدقهلية
عمرو عبد الحق:محمد صلاح دعاية سياحية لأي بلد في العالم..فيديو
شاهد..حجازي وجابر يستبعدان من المران الجماعي للمنتخب لهذا السبب
شاهد.. المنتخب المصري يؤدي صلاة الجمعة في الشيشان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟