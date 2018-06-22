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حوادث

مدير أمن المنيا يشهد الدورة التثقيفية للأفراد والمدنيين

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:41 م
صورة من الندوة
صورة من الندوة
ايمن رياض
شهد اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب مدير أمن المنيا ختام الدورة التثقيفية رقم (69) لتنمية المهارات في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية بإدارة الحماية المدنية .

اكد مدير الأمن على احترام حقوق الإنسان في ظل القانون وحسن معاملة المواطنين والتحلي بالقيم والمثل الانضباطية والأخلاقية والحفاظ على هيبة الجهاز الذي ينتمون إليه والتفاني في العمل وتنفيذ الرسالة الأمنية في صورتها المثلى وفتح قنوات اتصال مع المواطنين وسرعة إنجاز عملهم لكسب ثقتهم وصولا للتعاون المشترك للمواطنين مع الجهاز لإثراء الرسالة الأمنية .

وشدد على الالتزام بالمهام المكلفين بها والواردة بخطط التأمين ومراعاة قواعد التأمين الذاتي واليقظة التامة في الخدمات والقواعد والضوابط المنظمة لحمل واستخدام السلاح ،إضافة الى تحقيق التواجد الأمني الفعال لمنع وقوع الجريمة والذي يعد أحد أهم الأدوار الأمنية المنوطة بالجهاز والالتزام بالقانون وأن يقدم الجهاز وأبنائه المثل والقدوة من أبنائها للمواطنين في ذلك والتأكيد على سياسة الوزارة في تعظيم جهود المتميزين والتصدي الحاسم للمخالفين و التأكيد على الرعاية الخاصة التي توليها الوزارة لأبنائها في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية.

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