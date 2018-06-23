"حجازي" يجتمع مع واضعي امتحان فيزياء الثانوية العامة..اليوم

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم اليوم عقد اجتماع مع مستشارة مادة الفيزياء و واضعي امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة ، لدراسة كل الأمور المتعلقة بالامتحان .



وقال حجازي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إنه لن يتم إجراء أي تعديلات على نموذج إجابة امتحان مادة فيزياء الثانوية العامة إلا بعد اعتماده رسميًا من رئيس عام الامتحانات ، على أن يكون ذلك في ضوء نتائج التقدير وآراء المقدرين والهيئة الفنية لواضعى الامتحان ، مؤكدًا أن كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها أثناء التصحيح ستكون لصالح الطلاب.



وأوضح حجازي أنه إذا رأى المقدرون ومستشارة المادة ضرورة تعديل نموذج الاجابة ، سوف يتم مراجعة كافة اوراق العينة العشوائية التي تم تصحيحها من جديد ، حتى يكون هناك تكافؤ فرص بين الطلاب.



جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة كانوا قد أدوا امتحان الفيزياء يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو 2018 ، وقد بدأت أعمال تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء في الكنترولات أمس الخميس الموافق 21 يونيو 2018 ، وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة الفيزياء 368.349 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.