برلماني يطالب الحكومة بالتقشف

قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النواب طلبو كثيرًا من الحكومة السابقة برئاسة المهندس شريف اسماعيل، ترشيد الانفاق من الوزارات والهيئات الحكومية، ولم يتم الأخذ بها ، مشيرًا إلى أنه كان لابد ألا يكون بند الانفاق في الموازنة الجديدة أكبر منه فى السابقة.



وطالب "الجوهري" في تصريحات لـ "صدى البلد" بتقليل عدد المستشارين للوزراء ونواب الوزراء بجميع الحكومات، وتقليل عدد المكافآت والبدلات الخاصة بالاجتماعات الاضافية، مضيفًا أنه لابد من إحكام استخدام السيارات التابعة للوزارات وترشيد استخدامها وضبط تكالفها.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أهمية الترشيد في بعض مكافآت ومرتبات الموظفين في بعض الوزارات التي تعطي مبالغ كبيرة جدا أكثر من الوزارات الأخرى مثل البترول والكهرباء والاتصالات، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تأتي على حساب ميزانية الوزارات الخدمية مثل وزارة الصحة والتربية والتعليم، مطالبًا باستغلال المكافآت الزائدة وترشيدها لصرفها للوزارات الخدمية.



طالب الجوهري، من الدكتور محمد المعيط وزير المالية الجديد أن يقوم بالضغط على الوزارات التي تحدث خسائر مستمرة دون تحقيق مكاسب حقيقية وتحقق عجز مثل الوزارات الخاصة بقطاع الأعمال وأن تقوم بتقديم رؤية مختلفة وحل لأزمة العجز وتحويلها لهيئات اقتصادية منتجة، مشيرًا إلى أن الممثلين التجاريين المصريين بالسفارات بالخارج يتقاضون مرتبات كبيرة ، مشيرًا إلى أن مجموع المرتبات قد يصل الى 450 مليون جنيه، موضحًا أنه تقدم بطلب إحاطة بهذا الشأن.

