لأول مرة فرقة نجوم الشرق تحيي حفلا فنيا على مسرح أوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفل فنى لفرقة نجوم الشرق فى الثامنة مساء يوم الاربعاء الموافق 27 يونيو على مسرح أوبرا دمنهور.



ويقوم بالغناء من أعضاء الفرقة كل من فاطيمة حسن وأحمد أبو خطوة وتامر ربيع وميرنا عبد الوهاب.



يذكر أن فرقة نجوم الشرق أسسها مجموعة من المطربين الشباب الذين تدربوا فى مركز تنمية مواهب أوبرا دمنهور و أعدت الفرقة برنامجا متميزا يتضمن مجموعة الأغانى المتنوعة ما بين التراثية والمعاصرة منها:" أنا أوعدك - تمر حتة - ان كنت ناسي - متعتذرش -- ع اللى جرا - على قد الشوق - النور مكانه في القلوب - حنحب مين غيرها - بتسأل يا حبيبي - لولا الملامة- على بالى - سهر الليالي - حلم عمري - ابن الأصول - ميدلي محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ - كله نظرة - لكل عاشق وطن - بلاش الملامة".