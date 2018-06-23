نائب: المدارس اليابانية لا تختلف عن الحكومية فى شئ

تحفظ النائب مصطفى كمال الدين حسن، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، على إنشاء المدارس اليابانية بمصر، لما ستكبده للدولة من مبالغ كبيرة ﻹنشائها، فضلا عن كارثة القروض التى تجريها الدولة، مما يسبب مشكلة اقتتصادية كبيرة.



وأشار "كمال الدين" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أنه طالما ان المناهج التى ستدرس فى هذه المدارس اليابانية هى نفسها التى ستدرس فى المدارس الحكومية المصرية، باستثناء أنشطة التوكاستو، والتى تعتمد على أنشطة أخلاقية وتنمية المهارات الخاصة بالتعاون والمشاركة الاجتماعية، وكلها أشياء يمكن تدريسها بالمدارس الحكومة، وكانت تدرس بالفعل.



وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك متخصصين يقومون بدراسة دقيقة المقترحات التى تقدم، حتى لا نقع فى بؤرة التجربة، وهى غير مضمون نجاحها.



ووافق مجلس الوزراء _ فى وقت سابق_ على القرار الجمهوري، بالحصول على قرض ميسر من المؤسسة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، لدعم المدارس اليابانية بقيمة 168 مليون دولار وبفترة سماح 10 سنوات وبفائدة 1%، ويسدد على 20 سنة.



ويهدف القرض إلى إنشاء 200 مدرسة يابانية، ويأتي استكمالا لقرض آخر كان موقعا مع وزارة التعليم العالي يتضمن 20 مليون دولار لتدريب المعلمين، لكن القرض الجديد غير قاصر على تدريب المعلمين ويمكن استخدامه في التجهيزات.