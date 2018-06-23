صحف اليوم..التقديم الإلكتروني للمدارس اليابانية سيفتح خلال أيام.. إنشاء 150 حضانة بـ«القاهرة وأسوان» خلال أيام..30 مليار جنيه زيادة في الاستثمارات العامة وحل نزاعات المستثمرين مع الضرائب



وأكدت «والى»، لـ«الوطن»، أن «عدد الأطفال سيكون على حسب مساحة المنزل، وأن الحضانة الواحدة تبدأ من طفلين حتى 10 أطفال»، وأشارت وزيرة التضامن إلى «أن الحضانة المنزلية توفر الخدمات فى كل المناطق التى يصعب فيها عمل حضانات»، لافتة إلى أنه من المستهدف تشغيل 500 حضانة لتوفير 1500 فرصة عمل جديدة للسيدات.

وقالت الدكتورة سحر مشهور، مستشارة وزيرة التضامن للرعاية، المسئولة عن تطوير الحضانات: «لدينا 15 مليون طفل من سن يوم حتى 6 سنوات، ونسبة تغطية الحضانات ورياض الأطفال فيها 15%، أما الحضانات من يوم حتى 4 سنوات 8%، والإجمالى برياض الأطفال 32%، ويبلغ إجمالى الأطفال 5 ملايين، أى إن التعليم ما قبل المدارس نسبته 15%».

وأشارت «مشهور» إلى أنه عند تطبيق التجربة فى منطقة عزبة خيرالله من قبَل جمعية «خير وبركة»، وهى منطقة عشوائية، أصبح هناك نوع من قوائم الانتظار للأطفال الراغبين فى الالتحاق بالحضانات باشتراك يتراوح بين 50 و80 جنيهًا شهريًا، ما يعتبر إنقاذًا لجيل كامل، ويوجد لدينا أطفال يأخذون دروس محو أمية.

وأكد الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس بنك ناصر، أن البنك يتيح قروضًا لإنشاء وتجديد حضانات خاصة ضمن البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة (حضانتى)، لافتًا إلى أن البرنامج تموله وزارة المالية بـ250 مليون جنيه، ويساعد فى تأسيس الأطفال وتنمية مهاراتهم ويوفر خدمة ذات جودة عالية لهم، كما يسهم فى حل مشكلتى المرأة العاملة والبطالة، موضحًا أن الفئات المستهدفة بمشروع قرض الحضانة هم العاملون بالحكومة وقطاع الأعمال وأصحاب المعاشات وورثتهم والعاملون بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة. وأشارت «مشهور» إلى أنه عند تطبيق التجربة فى منطقة عزبة خيرالله من قبَل جمعية «خير وبركة»، وهى منطقة عشوائية، أصبح هناك نوع من قوائم الانتظار للأطفال الراغبين فى الالتحاق بالحضانات باشتراك يتراوح بين 50 و80 جنيهًا شهريًا، ما يعتبر إنقاذًا لجيل كامل، ويوجد لدينا أطفال يأخذون دروس محو أمية. وأكدت «والى»، لـ«الوطن»، أن «عدد الأطفال سيكون على حسب مساحة المنزل، وأن الحضانة الواحدة تبدأ من طفلين حتى 10 أطفال»، وأشارت وزيرة التضامن إلى «أن الحضانة المنزلية توفر الخدمات فى كل المناطق التى يصعب فيها عمل حضانات»، لافتة إلى أنه من المستهدف تشغيل 500 حضانة لتوفير 1500 فرصة عمل جديدة للسيدات.وقالت الدكتورة سحر مشهور، مستشارة وزيرة التضامن للرعاية، المسئولة عن تطوير الحضانات: «لدينا 15 مليون طفل من سن يوم حتى 6 سنوات، ونسبة تغطية الحضانات ورياض الأطفال فيها 15%، أما الحضانات من يوم حتى 4 سنوات 8%، والإجمالى برياض الأطفال 32%، ويبلغ إجمالى الأطفال 5 ملايين، أى إن التعليم ما قبل المدارس نسبته 15%».

الأهرام:تصور نهائى لتطبيق التأمين الصحى وتطوير منظومة المعاشاتمعيط: آلية خلال٣٠ يوما لإنهاء المنازعات الضريبيةأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الأساسية، على رأسها العمل على ترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، واستكمال أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتركيز على قطاعى التعليم والصحة، مع سرعة الانتهاء من وضع تصور نهائى لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، وتطوير منظومة المعاشات بجميع جوانبها.وقال الدكتور معيط إن القيادة السياسية شددت أيضا على ضرورة تطوير أداء مصلحة الجمارك، واستكمال مشروعات ميكنة دورة عملها بالكامل، وحوكمة منظومة العمل بها، والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومى، إلى جانب تطوير آليات التعامل ضريبيا مع ممولى المهن الحرة، وإيجاد آلية سريعة للتعامل مع المنازعات الضريبية، للانتهاء منها خلال 30 يوما. وقال: «نعمل على إنهاء هذا الملف بأقصى سرعة ممكنة، وفق تكليفات القيادة السياسية، حيث تتجاوز قيمة هذه المنازعات عشرات المليارات، وسيتم فحصها فى إطار القانون الذى تم تمديد العمل به حتى عام 2019». وأوضح: «إننا سنضع آليات لتشجيع أصحاب هذه المنازعات على إنهائها، حتى لو تطلب الأمر إصدار تشريع جديد لحسم هذا الملف».وقال وزير المالية إن هناك 4 مهام أساسية لقيادات الوزارة ومصالحها التابعة، سيتم تنفيذها بصورة عاجلة جدا خلال الفترة المقبلة، تتمثل فى تحديد كل قطاع أو مصلحة المهام الموكلة إليه، والتحديات التى تواجهه، وبرنامج التطوير، وآليات ومتطلبات التنفيذ. وأشار إلى أن تطوير أداء قطاع المديريات المالية، بالتعاون مع قطاع الموازنة العامة، يحتاج إلى إصدار قانون موحد.وأضاف أن وزارة المالية ستعمل أيضا خلال الفترة المقبلة على استكمال المناقشات مع مجلس النواب، لإصدار 3 قوانين تقدمت بها الحكومة بالفعل للمجلس، وهى قوانين المناقصات والمزايدات، والاعتماد الإضافى للموازنة العامة الحالية، وأخيرا تعديلات قانون الجمارك، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل أيضا على إعداد قانون موحد للموازنة العامة.أخبار اليوموزير المالية: ٣٠ مليار جنيه زيادة في الاستثمارات العامة وحل نزاعات المستثمرين مع الضرائبأكد د. محمد معيط وزير المالية وجود تكليف رئاسي للوزارة بحل النزاعات الضريبية وتحصيل حقوق الدولة وتخفيض المتأخرات الضريبية.وأضاف أن الوزارة تسعي من خلال حل النزاعات الضريبية إلي تحصيل مستحقات الدولة دون ظلم رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تشجيعهم علي العمل والإنتاج وهو ما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة تسهم في الحد من نسب البطالة وتحقيق معدلات النمو التي تستهدفها الدولة خلال الفترة القادمة.. وقال أنه تم في هذا الإطار زيادة الاستثمارات العامة للدولة بنحو ٣٠ مليار جنيه لتصل خلال العام المالي الجديد إلي ١٠٠ مليار جنيه مقارنة بنحو ٧٠ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مؤكدا أن حل مشاكل المستثمرين مع الضرائب والجمارك سيسهم في جذب مستثمرين أجانب، مضيفا: سنسعي خلال الفترة المقبلة إلي خلق بيئة ضريبية وجمركية صديقة للمستثمرين، لتساعدهم علي زيادة العمل والإنتاج والتصدير، بالإضافة إلي تحصيل مستحقات الدولة، وهو ما يسهم في خفض عجز الموازنة، وزيادة معدلات النمو، وخفض الدين العام.وأكد د. معيط أن الوزارة ستعمل أيضا علي حل التشابكات المالية بينها وبين العديد من الوزارات والجهات الأخري، وبين بعض الجهات وبعضها، مثل وزارتي البترول والكهرباء، والمالية والتأمينات والبترول والكهرباء والسكك الحديدية، والمالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، مضيفا أن هناك تكليفا رئاسيا لوزارة المالية بحل هذه التشابكات في أسرع وقت وبكل الوسائل المتاحة.الجمهورية:"المالية" تبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس :تيسيرات بالجمارك والضرائب.. وإنهاء المنازعات في 30 يومًاأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الأساسية علي رأسها العمل علي ترشيد الانفاق العام وزيادة إيرادات الدولة واستكمال أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي والتركيز علي قطاعي التعليم والصحة مع سرعة الانتهاء من وضع تصور نهائي لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة والتي سيتابع تطور تنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا لافتًا إلي أن وزارة المالية ستتعاون بأقصي جهد مع جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس التي شملت أيضًا تطوير منظومة المعاشات بجميع جوانبها.قال إن القيادة السياسية شددت أيضًا علي ضرورة تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل إلي جانب تطوير آليات التعامل ضريبيًا مع ممولي المهن الحرة. وإيجاد آلية سريعة للتعامل مع ملف المنازعات الضريبية للانتهاء من هذا الملف خلال 30 يومًا.جاء ذلك خلال أول اجتماعات الدكتور محمد معيط وزير المالية الجديد مع قيادات وزارة المالية بالوزارة ومصالحها التابعة ورؤساء القطاعات والمصالح بالوزارة بحضور نائبي الوزير أحمد كجوك للسياسات المالية وإيهاب ابوعيش لشئون الخزانة.أوضح أن تطوير منظومة الضرائب العقارية من المهام الأساسية للوزارة في الفترة المقبلة.أضاف أن وزارة المالية ستعمل أيضًا خلال الفترة المقبلة علي استكمال المناقشات مع مجلس النواب والتعاون مع البرلمان لإصدار 3 قوانين تقدمت بها الحكومة بالفعل للمجلس وهي قوانين المناقصات والمزايدات والاعتماد الإضافي للموازنة العامة الحالية وأخيرًا تعديلات بقانون الجمارك. لافتًا إلي أن الوزارة ستعمل أيضًا علي إعداد قانون موحد للموازنة العامة.الشروق:مصدر بالتعليم: التقديم الإلكترونى للمدارس اليابانية سيفتح خلال أيام والرابط المغلق كان للتجربةأغلقت وزارة التربية والتعليم، مساء أمس، باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى عقب فتحه بساعات قليلة، فيما فسر مسئول بالوزارة ذلك بقوله إن الرابط الذى فتحته الوزارة كان تجريبا، وأن التقديم الرسمى سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.وتعرضت الوزارة لهجوم كبير من قبل أولياء الأمور عبر صفحاتهم على موقعى «فيسبوك» و«واتس آب»، بعد إعلان الوزارة فى موقع التقديم أن المصروفات ستكون 10 آلاف جنيه، حيث قال أولياء الأمور: إن هذه المصروفات مبالغ فيها خاصة وأن هذه المدارس حكومية والتدريس فيها سيكون باللغة العربية.وذكر مصدر مسئول بالوزارة لـ«الشروق»، أن رابط (لينك) التقدم للمدارس اليابانية الذى تم إعلانه على موقع الوزارة مساء أمس، كان بثا تجريبيا، على أن يتم فتح باب التقديم الرسمى خلال أيام.وكانت الوزارة أكدت عبر الرابط المغلق، أن المدارس اليابانية تقدم تجربة متميزة للطلاب والمعلمين، حيث يتم تدريس المناهج المصرية الجديدة باللغة العربية والمطورة والتى سيتم البدء فى تطبيقها على كل الطلاب بدءا من العام الدراسى 2018 ــ 2019، إضافة إلى تطبيق أنشطة «التوكاتسو اليابانية» التى تهدف لبناء شخصية متكاملة للطلاب من خلال أسلوب حياة بالمدرسة، والذى من شأنة إكساب الطلاب قيم وسلوكيات ومهارات وعادات إيجابية.وتابعت: «من شروط التقديم للأطفال أن يكون الطفل مصرى الجنسية، ويكون سنه وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية، حيث يتم القبول فى المستوى الأول لرياض الأطفال (KG1) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من الأكبر سنا فالأقل من سن أربع سنوات، ولا يزيد عن خمس سنوات، ويكون القبول فى المستوى الثانى لرياض الأطفال (KG2) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من الأكبر سنا من سن خمس سنوات وأقل من ست سنوات».ويتم القبول فى الصف الأول الابتدائى حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من الأكبر سنا فالأقل، من سن ست سنوات وأقل من سبع سنوات.الوطن:وزيرة التضامن: إنشاء 150 حضانة بـ«القاهرة وأسوان» خلال أيام«والى»: المشروع يتكلف 11.5 مليون جنيه.. و«مشهور»: طوق نجاة للمحرومين من التعليمأعلنت غادة والى، وزيرة التضامن، عن تعاقد الوزارة خلال أيام مع جمعية «خير وبركة» لإنشاء 150 حضانة منزلية على مستوى محافظتى «القاهرة وأسوان» بتكلفة 11.5 مليون جنيه، وهى نموذج موجود بدول كثيرة، لكنه سيطبق فى مصر لأول مرة، لافتة إلى أن المشروع سيفتح مجالًا ضخمًا لعمل حضانات مبسطة داخل البيوت، وستطبق عليها معايير الجودة.