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اقتصاد

بتكوين تهبط لأدنى مستوى في أربعة أشهر بينما تواصل اتجاها نزوليا

السبت 23/يونيو/2018 - 12:45 ص
بتكوين تهبط لأدنى
بتكوين تهبط لأدنى مستوى في أربعة أشهر
رويترز
هبطت عملة بتكوين إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر اليوم الجمعة مواصلة اتجاها نزوليا بعد المزيد من الأنباء السلبية مثل قيام الهيئة المنظمة للقطاع المالي في اليابان بإصدار أمر إلى بورصات العملات الرقمية لإدخال تحسينات على أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال.

وهبطت العملة الرقمية الأشهر في العالم إلى 6085.59 دولار في بورصة بتستامب وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير شباط وغير بعيدة عن أضعف مستوى لها هذا العام عندما تراجعت قليلا عن 6000 دولار.

وهبطت بتكوين حوالي 56 بالمئة منذ بداية 2018 بعد أن سجلت صعودا فلكيا بلغ أكثر من 1300 بالمئة العام الماضي.

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